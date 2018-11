Planean colecta para pagar fianza de Padrés

Hermosillo, Son.l

Luego de considerar como enorme y exagerada la fianza impuesta a Guillermo Padrés para continuar su proceso judicial en libertad, el dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Sonora, Ernesto Munro Palacio, anunció que los amigos del exgobernador van a hacer una colecta para ayudarlo.

El ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio 2009-2015 comentó que Padrés se encuentra en una situación complicada porque no tiene recursos disponibles.

"Me imagino que entre muchas personas habremos de ayudarlo, todos los que somos sus amigos estaríamos dispuestos a ayudarlo porque no tiene esa cantidad y las propiedades que posee están aseguradas, por lo tanto, no las puede poner en garantía. Está en una situación difícil, va a tener que hacerse una operación de esa naturaleza".

El dirigente estatal del PAN afirmó que Guillermo Padrés es un amigo personal y que lo apoyará en la medida de sus posibilidades recaudando fondos para que se pueda cubrir la fianza de 140 millones de pesos y pueda abandonar el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, donde permanece desde el 10 de noviembre de 2016.

Considera que la persecución contra el ex gobernador fue una acción para "emparejar los cartones" porque hubo muchos ex mandatarios del PRI que huyeron.

Munro Palacio reconoció que su partido trató de forma injusta al ex Ejecutivo estatal al llevarlo a proceso partidario sin que la justicia lo haya sentenciado.

"Yo creo que el PAN también, buscando no tener una carga política negativa, le suspendió los derechos de manera arbitraria porque aún no ha sido juzgado".

Padrés Elías fue acusado de los delitos de delincuencia organizada, defraudación fiscal y operaciones con recursos de procedencia ilícita por un monto de 8.8 millones de dólares y todavía no ha librado la última imputación.