Planean ´Blade´ para adultos

Ciudad de México

Esta no es la primera vez que se rumora que Marvel planea recuperar la franquicia de Blade con una nueva película mucho más sangrienta y para un público adulto. Sin embargo, nada se había confirmado.

Sin embargo, desde hace unos días este rumor ha tomado mucha fuerza en la red, donde aseguran que una nueva aventura del cazavampiros está en marcha... con calificación R para adultos y con Wesley Snipes.

En este momento, esta posibilidad no es más que un rumor, pero según informa We Got This Covered, que no cita a ninguna fuente oficial, Marvel ya podría tener preparado el guion de la próxima película de Blade. Y se espera que Wesley Snipes esté involucrado de alguna manera en el filme, posiblemente retomando el papel del vampiro protagonista que interpretó en 1998 por primera vez.

EN FAMILIA

Además, la página también afirma que Eric Brooks, más conocido como Blade, entrenará a su hija Fallon Grey, un personaje recurrente en los cómics de Marvel. Durante tiempo se ha especulado con la idea de que Marvel recupere a Blade para cederle el testigo a su hija de cara a una nueva franquicia, y parece que ahora podría estar sucediendo.

El año pasado Snipes ya revolucionó al fandom al asegurar que tenía hasta dos proyectos distintos del cazavampiros en marcha. Y aunque se desconoce si finalmente ambos proyectos se han unido en uno solo, todo parece indicar que, tras la compra de Fox por parte de Disney, 'El Que Ha Visto El Sol' volverá a afilar su katana para una nueva carnicería.

EN PROYECTO

El presidente de Disney, Alan Horn, informó recientemente de que dentro del paraguas de Disney también habría películas de Clasificación R para adultos.

Si éste es el caso, Blade sería una de las grandes apuestas del estudio para su público adulto, en la línea del Deadpool de Ryan Reynolds.

Sin confirmar

Por el momento, ni Disney, ni Fox, ni Wesley Snipes han hecho declaraciones al respecto.