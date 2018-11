Planeaban que muriera antes

"Tenemos mucho en el horizonte, comenzando con una nueva historia con uno de los mejores actores principales de la historia de la televisión y una de las mejores personas que he conocido". Scott Gimple, productor ejecutivo de la serie.

Madrid, España

El actor británico Andrew Lincoln abandonó The Walking Dead en el quinto episodio de la novena temporada, pero la partida del sheriff Rick Grimes estaba planeada para que se produciera antes, tal y como ha revelado el productor ejecutivo de la serie, Scott Gimple.

En principio, estaba planeado que Rick abandonase en la octava temporada, "las buenas personas de AMC simplemente dijeron que no y pensaron que sería una propuesta interesante y emocionante expandir en lugar de acortar la serie", dijo Gimple en una entrevista para The Hollywood Reporter.

"Siendo realistas, esta decisión fue sobre todo una cuestión de tiempo... Para mí, haciendo un número limitado de episodios al año no siento que esté haciendo bien mi trabajo. Creo que eso me frustraría. Así que la idea de contener la historia y seguir trabajando igual de bien y contar una historia diferente me pareció muy emocionante".

NO ES EL FINAL

Pero los fans pueden estar tranquilos ya que este no es el final de la historia de Rick Grimes. Andrew Lincoln protagonizará tres películas que expandirán el universo de la serie y AMC ya ha anunciado que Gimple está trabajando en el primer filme que se centrará en el viaje de Rick después de que Jadis (Pollyanna McIntosh) y el helicóptero lo salven.

"Estas películas serán una gran evolución de lo que hemos estado haciendo en la serie... Comenzaremos con el resto de la historia de Rick Grimes y hay mucho más en camino, con mundos aún no vistos de 'The Walking Dead' y personajes del pasado, así como nuevos personajes que esperamos que se conviertan favoritos. Queremos abrir nuevos caminos con historias distintas, todas parte del mismo mundo que ha capturado nuestra imaginación durante casi una década", agregó.