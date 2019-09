Planeaban álbum después de ´Abbey Road´

Ciudad de México

Una cinta de hace 50 años demuestra que The Beatles tenían planes de grabar un álbum después de terminar Abbey Road, último disco en el que trabajaron juntos, a pesar de que Let it Be fue el último en ser lanzado.

El historiador Liam Lewisohn, dueño de la grabación, compartió con el diario The Guardian el audio, grabado por John Lennon, en una reunión donde él, Paul McCartney y George Harrison sostuvieron con directivos de Apple. Ringo Starr se ausentó porque acudió al médico a realizarse estudios.

"Ringo, no puedes estar aquí pero esto es para que puedas escuchar lo que estamos discutiendo", dice Lennon en la grabación.

EN AUDIO

En el audio, se escucha que el vocalista del cuarteto solicita canciones a sus compañeros, una a Paul, otra a George, y dos a Ringo.

Ante la petición de Lennon, McCartney cuestiona la capacidad de Harrison como compositor.

"Pensé hasta este álbum (Abbey Road) que las canciones de George no eran tan buenas", dice el intérprete de "Maybe I'm Amazed".

"Eso es cuestión de gustos. A lo largo del tiempo, a la gente le han gustado mis canciones", responde el guitarrista.

La cinta y otros elementos gráficos del cuarteto de Liverpool forman parte de Hornsey Road, musical con el que Lewisohn muestra anécdotas conocidas y no tan populares de la banda.