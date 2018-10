Planea Trump albergar a migrantes en "ciudades de tiendas de campaña"

NOTICIAS RELACIONADAS Vienen 5,200 soldados para detener Caravana Migrante

Dallas.

El presidente Donald Trump dijo que está planeando levantar "ciudades de tiendas de campaña" a lo largo de la frontera con México, para albergar a los cientos de migrantes centroamericanos que buscan asilo y que viajan en caravanas hacia Estados Unidos.

Trump señaló en una entrevista con la cadena de televisión Fox News, que si alguno de los inmigrantes de las caravanas logra cruzar y aplicar para el asilo, como están legalmente autorizados a hacerlo, Estados Unidos buscará "retenerlos hasta que llegue su momento".

"Vamos a construir ciudades de tiendas de campaña. Vamos a colocar tiendas de campaña por todo el lugar ... y van a esperar", dijo el mandatario estadunifdense a la comentarista conservadora, Laura Ingraham.

Bajo el actual sistema, los inmigrantes pueden esperar años antes de que sus solicitudes de asilo sean procesadas y puedan ser autorizadas o negadas.

Tambien, en otra entrevista, con el portal noticioso Axios, Trump afirmó que planea firmar una orden ejecutiva para terminar con la ciudadanía por nacimiento para los hijos de las personas que se encuentren indocumentadas o no autorizadas dentro de Estados Unidos.

“Definitivamente puedes hacerlo con un acto del Congreso, pero ahora están diciendo que puedo hacerlo con una orden ejecutiva… Está en el proceso. Va a ocurrir… con una orden ejecutiva”, dijo Trump a Axios.

