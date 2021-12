Planea Ssa eliminar cuestionarios Covid a viajeros

"Se ha demostrado que no hay utilidad en intentar frenar la entrada de los virus a cualquier territorio definido por sus fronteras nacionales. Entonces, aunque parece una inquietud completamente legítima, no es una expectativa realiza en términos científicos", dijo. - Entonces ¿por qué se aplica este cuestionario en los aeropuertos?, se le preguntó.

- "Qué bueno que lo menciona, efectivamente los cuestionarios a viajeros y viajeras en punto de llegada no han demostrado utilidad científica nunca", aseveró. Según López-Gatell, esta medida fue aplicada de manera unilateral por la SCT, pero sin utilidad sanitaria, ya que lo único que consigue es interferir con la transportación de los pasajeros. "Algunas secretarías de Estado hicieron propuestas como esta, en este caso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero no se ha demostrado que tenga utilidad y posiblemente interfiere con la eficiencia del proceso de transportación", aseveró. "Pero qué bueno que lo menciona, efectivamente ya estamos considerando retirar los cuestionarios por qué no ofrecen utilidad alguna y en cambio estorban para la dinámica".

El funcionario federal refirió que el requisito podría ser retirado de las terminales aéreas en menos de un mes. - ¿A partir de cuándo los van a eliminar, en un mes?

- "Muy próximamente, quizá antes de un mes lo estaríamos quitando", respondió. En ese marco, López-Gatell también descartó que la solicitud de certificados de vacunación para ingresar a lugares como establecimientos u oficinas pueda convertirse en una medida oficial.

"Desde el Gobierno federal consideramos que la evidencia de la utilidad práctica de solicitar certificados de vacunación no justifica su rendimiento", expresó. "Es decir, aunque suena lógico pensar que en un establecimiento público, sobre todo los que son cerrados solo permitir la entrada a las personas vacunadas, podría ser útil para disminuir el riesgo de contagio, en realidad la logística de operar de manera consistente es intensa y el rendimiento en términos de contagio reducido no ha sido comprobado en ninguna parte del mundo, pensamos que no". Por otro lado, informó que los ocho contactos directos del paciente sudafricano que dio positivo a la nueva variante ómicron, no resultaron contagiados.

Explicó que el empresario se encuentra estable de salud y que, hasta el momento, no se ha detectado otro caso similar. Sin riesgo Luego de participar en la conferencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador, López Gatell sostuvo que no representa ningún riesgo la aplicación de la vacuna AstraZeneca a los 12 millones de adultos mayores que recibirán un refuerzo, aún cuando su primer esquema haya sido de otra farmacéutica.

"No hay razón para que pudiera haber un riesgo adicional de combinarlas y, en cambio si se logra una eficacia muy alta cuando se utiliza la dosis de refuerzo", refirió. Detalló que la vacunación de este sector de la población durará unos dos meses y que, de manera paralela, se continuará con el Plan Nacional de Vacunación, ya sea para completar esquemas, para inmunizar a rezagados o para aplicar el biológico a los adolescentes.