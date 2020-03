Planea edil de Victoria ´privatizar´ recolección

Cd. Victoria, Tam.- Durante las últimas semanas se incrementó el problema de recolección de basura por la disminución en el número de camiones recolectores, por lo cual el Ayuntamiento de Victoria considera la posibilidad de prestar el servicio a través de Asociaciones Público-Privadas (APP), en un esquema que no represente un costo adicional para los ciudadanos, afirma el alcalde Xicoténcatl González Uresti.

"Sí tenemos camiones que de repente su estado no es el óptimo y tenemos de repente un camión, dos camiones, tres camiones que de repente no salen a recorrido, pero se retrasan un día, no más que eso cualquier ruta que tenemos", dijo el alcalde; "son rutas específicas que no pasan más de 24 horas en que se resuelva".

Al inicio de la administración se contaba con 31 camiones recolectores de los cuales sólo 22 prestan el servicio actualmente. Son 64 rutas urbanas y semiurbanas las que recorren el municipio y que recogen un aproximado de 220 toneladas de basura que son concentradas en el Relleno Sanitario. En este sentido, el alcalde victorense recordó que actualmente está en análisis una modificación al Reglamento de Limpieza Pública para poner en regla el basurero municipal.

"El Reglamento es nada más un punto, qué sucedería dentro de una contingencia, hablo de la naturaleza del Relleno Sanitario ante alguna contingencia de este tipo, tenemos que ponerlo en la mesa y decir en un momento dado tomar otras acciones", dijo.

Poner dentro de la norma al Relleno Sanitario tendría un costo de más de mil millones, pero ayudaría a reducir sus efectos contaminantes en el entorno y a atender emergencias como incendios con una mayor prontitud.

En cuanto a la compra de nuevos camiones recolectores de basura, González Uresti dijo que todo depende de la disponibilidad presupuestal por lo cual una APP permitiría prestar el servicio a un bajo costo.

Agregó que municipios en el vecino estado de Nuevo León ya implementan este formato, "donde al tener asociaciones público privadas sale más económico para el municipio, no se cobra al ciudadano, y se mantiene la eficiencia en un porcentaje muy alto; sí creo que debemos de contemplarlo siempre y cuando cuidemos mucho al ciudadano".