Planea concierto en línea

Con 60 años de trayectoria y 77 de edad, Enrique Guzmán está sufriendo para adaptarse a la nueva tecnología de hacer su primer concierto en línea, que incluso, dijo, sus sueños ahora son digitales.

El rockero se conectó vía Zoom con la prensa para promover su show Enrique Guzmán a la Carta, que ofrecerá el 29 de agosto en vivo, junto a sus músicos y coristas, quienes, aseguró, usarán cubrebocas durante el concierto.

Divertido, Enrique disfrutó la rueda de prensa virtual porque ante la pregunta relacionada con su nieta Frida Sofía, señaló que tenía el poder de poner en "mute" a los reporteros que le lanzaran cuestionamientos incómodos.

UNA VENTAJA

"Es la primera vez que puedo controlar a la prensa como me dé la gana con este sistema", dijo sonriendo maliciosamente, "estoy muy contento, mira qué ventaja acabo de encontrar".

Insistió en que conectarse con la prensa y su público en línea es algo que le cuesta trabajo, pero con la ayuda de su nieta Sofía, de 10 años, ha podido hacerlo.

"Ahora sueño de otra manera. Hoy (ayer) en la mañana se lo comenté a mi mujer, (le dije que) me vi en el concierto virtual y soñé muy mal proque lo hice muy mal, no me salieron las cosas, se me desconectó el streaming, ¡qué horror!".

EN CONEXIÓN

"Ya mis sueños son dirigidos a este tipo de conexiones virtuales. ¿Cómo sueño ahora?, digitalmente".

Para evitar que le ocurra lo mismo que a su hija Alejandra Guzmán, quien ofreció un show bajo este mismo formato la semana pasada, dijo que él invitará a un moderador que le lea las preguntas del público.

Advirtió que el chat con sus fans no será en vivo porque es tan rápido que no alcanzaría a leerlo, por eso invitó a la gente a enviarle peticiones de canciones a través de sus redes.