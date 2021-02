Plan sobre vacunas es ineficiente y prolongará crisis.-PAN

Cortés advirtió que no basta con la buena fe del Presidente para superar la pandemia, sino que se requieren estrategias apropiadas y que no engañen a las y los mexicanos. "Quisiéramos creerle al gobierno federal cuando afirma que habrá dosis suficientes de vacunas para todos, pero con lo experimentado en casi un año de pandemia y el incumplimiento de las etapas del programa de vacunación, dichas afirmaciones simplemente ya no son creíbles, generan más dudas que certezas. "Por eso decimos que, con su plan de vacunación colmado de irregularidades e ineficiencias, solo provocarán agravar y prolongar la crisis sanitaria en lugar de resolverla", afirmó. REFORMA publicó este domingo que médicos y especialistas urgieron a las autoridades de Salud a enfocar el inicio de la vacunación contra el Covid-19 en zonas que reportan altos niveles de contagio y no rurales, como lo plantea la Estrategia Nacional de Vacunación.

El presidente nacional del PAN indicó que en el plan de vacunación prevalece la ideología de un solo hombre, porque el Ejecutivo federal se ha negado a escuchar a la sociedad, aun cuando se trata de la salud y de la vida de los mexicanos. Advirtió que mientras el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell y su equipo no mejoren la estrategia de vacunación con la participación activa de gobiernos estatales y municipales, hospitales y empresas privadas, como se hacía antes, será imposible que en el corto plazo el Gobierno morenista cumpla con la responsabilidad de vacunar a todos los mexicanos.

Aseguró que al día de hoy, apenas se ha aplicado la primera dosis de la vacuna al 0.57 por ciento de la población, mientras que en Estados Unidos ya se vacunó al 15.58 por ciento de sus ciudadanos. Señaló que a pesar de haber sido el primer País de América Latina en recibir la vacuna contra el Covid-19, México ocupa uno de los peores lugares en el avance para inmunizar a su población. Cortés calificó como insuficiente y mediocre el proceso de vacunación, ya que en el supuesto de que el Gobierno federal cumpliera con la aplicación anunciada de 400 mil dosis en el mes de febrero, un millón en marzo y 6 millones en abril, sería insuficiente para vacunar a todo el personal médico y a los 15.4 millones de adultos mayores a los que se comprometió. El panista reiteró su llamado para que en el plan de vacunación se incluya a todos los Gobiernos estatales y municipales.

"Hasta este momento, lo único claro del proceso de vacunación es el aprovechamiento electoral por parte del Gobierno morenista. "Por eso hacemos un nuevo llamado al Presidente López Obrador para que incluya en su plan de vacunación a todos los gobiernos estatales y municipales, y a la sociedad en su conjunto, para que entre todos podamos salir más rápido de esta pesadilla. Ya llevamos más de 170 mil muertos oficialmente reconocidos, no podemos permitir que la cifra siga aumentando", sostuvo.