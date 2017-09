Plagian hombres armados a ocho personas en Guerrero

Chilpancingo, México.- Hombres armados privaron de su libertad a cuando menos ocho personas en Tixtla, Guerrero, de las cuales tres son familiares del ex Alcalde perredista de este Municipio, Gustavo Alcaraz Abarca.



En un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública estatal detalló que hombres armados entraron a la vivienda de Paulo Ortega y se llevaron a los menores de edad Luis y Junior Ortega Abarca, así como a la mamá de ambos, Nelly Navarrete Hernández.



Para entrar a la casa del padrastro del ex Edil, los delincuentes forzaron la chapa de la puerta.



La señora y los dos menores privados de su libertad son esposa e hijos de Luis Ortega Alcaraz, alías "La Gringa", medio hermano del Alcaraz Abarca y quien fue asesinado en enero de 2015 por un comando en Tixtla.



Por versiones extraoficiales se señala que hombres armados privaron de su libertad a un grupo de trabajadores de las dos plantas purificadoras de agua que se encuentran en el punto conocido como Teoixtla y que son propiedad del ex Alcalde de Tixtla.



Luego de dejar el cargo en octubre del 2015, Gustavo Alcaraz Abarca y su familia se fueron a vivir a otro lugar por las presuntas amenazas de muerte que recibió por parte del crimen organizado, que una vez intentó secuestrarlo.



Este domingo hay una fuerte movilización por tierra y aire por parte de elementos de las fuerzas de seguridad federal y estatal en busca de las personas retenidas.



En enero del 2015, Luis Ortega Alcaraz, alías "La Gringa", fue perseguido por un grupo armado por las calles de Tixtla.



Los delincuentes lograron darle alcance cuando intentaba brincarse una barda y lo ejecutaron a balazos de arma AK-47.



A "La Gringa" lo vinculaban con el grupo delictivo de "Los Rojos".



Durante la administración del perredista Gustavo Alcaraz, "La Gringa" fue durante varios meses encargado del organismo descentralizado de agua potable.



En Tixtla, al igual que en Chilapa y Zitlala, existe una pugna entre los grupos criminales de Los Rojos y Los Ardillos.