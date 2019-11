Plagia hombre a su propia hija

Altamira, Tam.- Una afligida mujer busca recuperar a su hija de 2 años 10 meses quien fuera sustraída ilegalmente por el padre, quien aparentemente labora en el Centro de Control Comando y Cómputo de la ciudad de El Mante.

Se trata de Rubí Elydet Sáenz Cano, quien reside en la colonia Nuevo México de este municipio, quien informó que el viernes su ex esposo de nombre Rodrigo "N" la sustrajo del jardín de niños Cari Tohui, ubicado en el centro de Altamira.

La afligida mujer al conocer que su ex pareja había ido por ella poco antes del mediodía, de inmediato se comunicó con él, sin embargo fue nula la petición de que la regresara.

Este domingo por la tarde, Rubí Elydet se presentó a la Fiscalía de Justicia del Estado de este municipio a fin de presentar la denuncia correspondiente.

Y es que relata que el pasado sábado viajó a la ciudad de El Mante, a fin de buscar a su ex marido, sin embargo en el complejo de seguridad le fue negado.

Incluso señaló que una mujer de nombre Karla Monserrath "N´ es cómplice de la sustracción de su hija, quien lleva como nombre Emylet Rubí "N", pues asegura que llamó para amenazarla.

"Rodrigo... La apartó de mi lado. Él se vale de que es un servidor público del gobierno para sustraerla de mi lado. Por favor entiendan el dolor de madre y si alguien la ve avísenme por favor, se los suplico él trabaja para el C4 en puesto de monitorista, ayúdenme".

Dijo que al acudir al complejo de Seguridad de la región cañera, en el acceso lo negaron, "lo están incubriendo, lo están escondiendo. Son unos desgraciados, porque me están separando de mi hija. Lo están apoyando a él por ser trabajador del gobierno y no se vale. Yo estoy luchando por mi hija. Estoy desesperada En el C4 lo están escondiendo, por favor les pido que me ayuden a encontrar a mi hija, sólo quiero a mi bebé", dijo.

Precisó que ya presentó la denuncia ante la fiscalía local, esperando con ello recuperarla.