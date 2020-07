Pixar anuncia su nueva película, "Luca", inspirada en la Riviera italiana

Pixar ya prepara su próximo proyecto cinematográfico, "Luca, una historia de aventuras" que estará ambientada en la belleza de la Riviera italiana. La película la dirigirá el italiano Enrico Casarosa, quien ya realizó para la factoría el corto "La Luna", y estará producida por Andrea Warren ("Cars 3").

Con "Soul" aún pendiente de estreno, el anuncio de este nuevo proyecto fluye en redes sociales. La cuenta de Twitter de Pixar ha sido la encargada de revelarlo. La cinta tiene previsto estrenarse en verano de 2021.

El estudio ha compartido una imagen del logo del filme y también un primer arte conceptual, que da una idea de cómo será la estética de la cinta. Luca es el joven protagonista de la película, un niño que vivirá un verano inolvidable en la Riviera italiana, en la que conocerá a un nuevo amigo con el que tendrá muchas aventuras.

Pero este nuevo amigo oculta un secreto: en realidad es un monstruo marino de otro mundo que se encuentra cerca del pueblo en el que está pasando Luca sus vacaciones

"Esta es una historia profundamente personal para mí, no sólo porque está ambientada en la Riviera italiana, donde crecí, sino porque el centro de la película es la celebración de la amistad", declara Casarosa mediante un comunicado

"Las amistades de la infancia marcan el rumbo de en quién queremos convertirnos y son esos lazos los que están en el corazón de nuestra historia", agrega, señalando que "la belleza y el encanto" de la costa del país transalpino ofrecerán "una experiencia imborrable".

