Pixar abre la puerta a las mujeres

Cuernavaca, Morelos

A casi un año del lanzamiento de "Coco", basada en las tradiciones del Día de Muertos, la cinta animada sigue generando buenos resultados, sobre todo porque ha ayudado a Disney-Pixar a ampliar sus horizontes para contar historias más globales.

"No diría que es obligatorio para nosotros hacer películas como ´Coco´, pero el desarrollo de las ideas ha ido expandiéndose y ahora también con la presencia de las mujeres. Los escritores nos cuentan sus historias y sabemos que pueden tener ese alcance global", señaló Lee Unkrich, vicepresidente y productor de Pixar, en entrevista durante el Festival Pixelatl de Animación.

LES DAN SU LUGAR

Y con esa idea de seguir evolucionando, es que también la empresa ha decidido abrir sus puertas a las mujeres, para que más de ellas se desarrollen detrás de cámaras.

"Debería de haber el mismo número de creativas que de hombres. Ha sido duro el proceso. En Pixar nos hemos dado cuenta que es prioridad hacer esto, tener más mujeres del lado creativo y más talentos potenciales y celebrarlas dentro de la industria. Las mujeres son diferentes a los hombres desde cómo experimentan la vida, por ello es importante contar las historias desde su perspectiva", agregó.

De acuerdo con Unkrich, la cinta nació en un mundo menos dividido. Sin embargo, la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos hizo mella en la compañía, ya que no pensaron que existirían tantos ataques verbales a México, mismo que inspiró esta película gracias a la festividad del Día de Muertos.

"Cuando empezamos a hacer ´Coco´, Barack Obama era el presidente de Estados Unidos y de repente todo cambió y lanzamos la película en un mundo mucho más dividido con ataques verbales contra México. Quizá cambió algo o no, pero si la película tocó a una persona es un éxito. Al final estamos orgullosos de llevar algo que ayudó a unir a la familia", dijo.

De acuerdo con el productor de otros proyectos como "Intensamente" o "Monsters University", "Coco" rompió las propias barreras e ideas que la compañía tenía sobre ella, ya que no pensaron que una festividad tan mexicana pudiera encajar en todo el mundo.

"Honestamente nuestra meta no era romper barreras, sino celebrar la cultura mexicana, en concreto el Día de Muertos. Eso queríamos hacer, narrar una historia compasiva que quizá podría resonar en todo el mundo, aunque no supieran nada de esa celebración o de la cultura mexicana en general. Al final fue un beneficio porque todos se identifican. Creo que así rompes las barreras cuando haces personajes que son muy identificables y que tienen sentimientos que son muy similares a los tuyos. Ese es el primer paso para ir avanzando", añadió.

DESCARTA SECUELA

Sobre la posibilidad de una secuela de "Coco", Unkrich la ve muy lejana.

"No sabemos lo que aguarde el futuro. Me alegra saber que la gente pide una segunda parte pero no tenemos planes por ahora. Siempre he pensado en ella como una sola película. Creo que la historia de Miguel es muy completa. Tenemos muchas historias en desarrollo con temas muy específicos", finalizó.