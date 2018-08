Piqué confirma su retiro de la Selección de España

Madrid, España.

El defensa central reiteró su retiro de la Selección de España, luego de participar en el Mundial de Rusia 2018.



"Hablé con Luis Enrique hace dos semanas y le conté que la decisión estaba tomada y era muy meditada. No va a haber marcha atrás", explicó Piqué en la conferencia de prensa previa a la Supercopa de España, que disputarán Barcelona y Sevilla.



"Estoy muy feliz por los éxitos que hemos conseguido en los últimos años. El Mundial, las Eurocopas están ahí, pero la etapa llegó a su final. Me quiero centrar en el Barsa y a disfrutar de mi equipo en los años que me quedan aquí", comentó el zaguero de 31 años.



Con España, Piqué ganó el Mundial de Sudáfrica 2010 y la Eurocopa Polona-Ucrania 2012.



En total disputó un total de 102 partidos y aportó cinco anotaciones.