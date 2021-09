"Piojo" no cambiará su estilo con los Tigres

Sin embargo, Herrera niega jugar a "lo Tuca". Considera que la fórmula de su éxito es el estilo que lo ha caracterizado en 18 años de carrera.

"Sí lo he replanteado. Soy analítico, autocrítico de lo que pasa. No hemos tenido un equipo completo por circunstancias que rodean al plantel, pero trabajaré. No puedo echarme para atrás cuando toda mi vida como técnico me ha funcionado, creo que tengo que seguir insistiendo.

"Tengo grandes jugadores, dispuestos a hacerlo. No soy un necio, no soy un terco y ellos me han demostrado que pueden. Los muchachos no quieren. No soy terco, ni pico piedras, ni como vidrio", aseveró.

La presión está desde su arribo al cuadro norteño y espera que así sea siempre por la relevancia que han ganado los Tigres en la época actual.

"Me incrementa (la presión) porque este equipo estaba haciendo bien las cosas, la presión es porque la afición lo exige y a eso venimos. No tengo que decirle nada a la gente, tienen que seguir exigiendo, su equipo ha ganado cosas trascendentales y yo tengo que trabajar para dar los resultados que se piden".