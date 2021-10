'Piojo' Herrera no le teme a enfrentara Rayados

Miguel Herrera , técnico auriazul, apuntó que lo que se vio la noche del jueves en la Final de la Liga de Campeones de Concacaf no es para querer evitar enfrentar a los albiazules, tal y como señaló Rogelio Funes Mori al terminar el duelo.

"No, porque no fue un partido que Monterrey ganó de punta a punta, jugó bien y mejor, pero no fue un partido de 5-0, el gol fue un error grave del defensa americanista, las acciones más claras fueron por desafortunadas jugadas de la defensa del América", expresó Herrera.

El "Piojo" sabe de las condiciones y las aptitudes que tiene Rayados, aunque el ganar la "Conca" no es un factor para que le puedan temer.

"Está claro lo que dice Funes, no es que no quieran enfrentarlo, es un equipo fuerte, lo dije antes de la Final, si Monterrey juega como contra nosotros o contra Cruz Azul es un plantel fuerte, hay equipos en Liguilla que van a estar ahí y serán fuertes, son momentos donde dicen no es que los quieras enfrentar, tienes que hacerlo para ser campeón", agregó. Herrera negó que haya presión en Tigres por lograr un título, aunque sabe que debe pelear por los objetivos trazados al principio del torneo.

"Siempre habrá esa comparación de los rivales, cuando uno gana el otro se siente presionado por conseguir algo, son planteles vastos y que han apostado a tener jugadores de gran calidad, obvio que cada que uno haga un logro el otro se va a sentir presionado, estamos conscientes de la exigencia", mencionó Herrera.