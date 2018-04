Piojo Herrera: 'No es de hombrecitos lo de Pizarro'

"Ni la cara da. Me parece que no es algo que una persona de futbol, se cierra la puerta en un club porque mañana va a salir una cosa de que si hay interés o no hay interés y el chavo decida estar en un club que cumple sus condiciones, siempre es un club grande, este es un club grande en todos los sentidos.

"Me parece que si vas a tener los pantaloncitos y si vas a tener los huevitos de decir esas tarugadas al público, dilo de frente, a la cámara, y que te vean todos, porque me parece que tampoco se vale agacharte y esconderte con un micrófono, por lo que veo en el video", mencionó el "Piojo" tras el entrenamiento en las instalaciones de Coapa.



Apenas en febrero, Herrera admitió que le gustaría tener a un jugador como Pizarro en el América.



Hoy cree que "no es de hombrecitos" el insulto que profirió Rodolfo durante las celebraciones de las Chivas por el título de la Concacaf y el pase al Mundial de Clubes.



"A fin de cuentas es su circunstancia, la forma de expresarse, no la comparto porque todos tenemos un respeto al rival, yo tengo un respeto a las Chivas, es un gran club, y si gana o pierde no es cosa mía, me interesa lo que pase aquí, y como México si ganó qué bueno que sigue ganando la Liga Mexicana, en la comparación con la MLS que bueno que un club siga manteniendo esa hegemonía.



"No es de hombrecitos haber hecho lo que hizo, si lo hubiera hecho al aire él sabe lo que dice y se encarga de sus palabras, pero escondido y agachado no es algo bueno. No es Chivas, es él, no está siendo inteligente, lo que hizo fue una tontería, es una tarugada", expresó Herrera.



REGRESAN CECILIO, MÉNEZ Y MARTÍN

El "Piojo" ironizó con el que se esté cuestionando el mal torneo de las Águilas y aun así aspiren al subliderato.



Mañana ante Santos alineará con Agustín Marchesín, Paul Aguilar, Bruno Valdez, Emanuel Aguilera, Carlos Vargas, Guido Rodríguez, Joe Corona, Renato Ibarra, Andrés Ibargüen, Diego Lainez y Oribe Peralta.



El América recupera a Jérémy Ménez, Cecilio Domínguez y Henry Martín, quienes saldrán a la banca.