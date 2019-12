Pintura de Zapata desata ira de familiares y protestas

CIUDAD DE MEXICO. — Una pintura que muestra al revolucionario mexicano Emiliano Zapata desnudo en una pose afeminada desató la ira de algunos de sus descendientes y llevó a un centenar de personas de movimientos campesinos a tomar el martes el Palacio de Bellas Artes, donde está expuesta la obra, exigiendo su retiro.

La pintura "La Revolución" muestra a Zapata desnudo con tacones y un sombrero ancho rosado, montado sobre un caballo con una erección.

El nieto de Zapata dijo el lunes que la pintura debería ser retirada o los descendientes demandarían. "Eso no lo vamos a permitir", dijo Jorge Zapata González. "Para nosotros como familiares es denigrar la figura de nuestro general pintándolo de gay".

Un centenar de personas irrumpieron a mediodía del martes en el museo apoyando a los descendientes del conocido como Caudillo del Sur, un líder famoso por luchar por los agricultores en la Revolución Mexicana entre 1910 y 1919, año en el que fue asesinado.

"No es libertad de expresión, es libertinaje... Eso es denigrante, no pueden exhibir nuestra historia de esa manera", dijo Antonio Medrano, portavoz de quienes se manifestaban en el museo y que exigían al gobierno federal respetar los "grandes íconos" de la historia del país. "No deben permitir semejante burla".

El curador de exposición, Luis Vargas, reconoció que la polémica ha animado a muchos visitantes a ver la muestra, recordó que un cuadro es sólo una representación artística y consideró positivo que el arte reabra debates sobre asignaturas pendientes de la sociedad mexicana, como es la homosexualidad.

La obra de 2014 del artista mexicano Fabián Cháirez forma parte de la exposición "Emiliano. Zapata después de Zapata", que se presenta en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, el máximo recinto cultural del país.

Cháirez, nacido en Chiapas en 1987, dijo a medios locales que la pintura no está titulada como retrato de Zapata, quien es normalmente representado como un hombre muy viril con pistolas, carilleras y traje de charro.