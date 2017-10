‘Pinta su raya’ del PRI al no ser considerado

Matamoros, Tam.

Tras confirmarse que será Gerardo Carrillo de la Cruz quien asuma las riendas del PRI en Matamoros, Roberto López Castro, exdirigente de la CNOP y que aspiraba al cargo, manifestó ayer su inconformidad por la forma en que se llevó a cabo este proceso interno, por lo que dijo que se hará a un lado del trabajo partidista mientras analiza su salida del partido.

No sé si siga, reiteró en tono visiblemente molesto, “pero por ahora no juego en el partido, yo no sé en qué se basó el delegado enviado por el CDE, de nombre creo Juan Machuca, porque nunca se presentó conmigo, dice que ni los delegados ni los expresidentes ni exdiputados me conocen, cuando tengo más de 25 años de militancia y estuve varios años al frente de la CNOP, siempre con buenas cuentas, si no me conocen, para qué me quieren, por eso estoy viendo qué haré respecto a mi militancia, pero por ahora me hago a un lado”.

Todo el proceso, agregó, “se jugó mal, el que dicen que es delegado del partido me comunicó que ya la decisión estaba tomada, que no había nada qué hacer, me lo informó cuando ya todo estaba arreglado cuando por simple formulismo debió haber buscado con anticipación sabiendo que yo aspiraba a la dirigencia de mi partido”.

Respecto a la llegada de Gerardo Carrillo a la presidencia del Comité Directivo Municipal del PRI, López Castro dijo no tener nada en su contra, “pero sí con los grupos políticos que a nivel local y estatal manejan al partido a su antojo, grupos o cabezas de grupo que no reúnen ni 10 personas en los actos partidistas, pero qué le vamos a hacer, tal vez lo que quieran es enterrar al partido pensando sólo en su beneficio personal”.

El exlíder de la CNOP a nivel local mencionó también que durante su gestión, esta organización fue considerada una de las más fuertes en trabajo partidista y que como actual dirigente de la Fstse, tiene la representación de más de 4 mil burócratas en Matamoros.

“Nadie puede decirme que soy un desconocido en mi partido, por eso estoy más que encabrona… pero qué le vamos a hacer, si así lo quieren ellos, yo por lo pronto pinto mi raya, no haré trabajo partidista y a ver qué decido más adelante”, dijo López Castro.

Asume Carrillo

Al informar que este día habrá de presentar su renuncia como presidente del CDM del PRI, Víctor García Fuentes confirmó que será Gerardo Carrillo de la Cruz quien asuma el cargo en su carácter de sustituto.

Para presidir el acto, previsto para las 12 del día, se espera la asistencia del líder estatal del Partido Revolucionario Institucional, Sergio Guajardo Maldonado.

Dentro de los cambios en el organigrama del tricolor en Matamoros, también rendirá protesta Magda Ávalos como nueva secretaria general, sustituyendo en el cargo a Laura Garza Dorado, ambas representantes del sector obrero cetemista.

En lo que respecta a Gerardo de la Cruz, todavía hasta el viernes desempeñaba funciones como regidor en el Ayuntamiento local y fue el nombre que comenzó a ser escuchado en la última semana, luego de que al menos otros 2 reconocidos priistas habían dado a conocer sus aspiraciones para asumir las riendas del PRI local.

Los otros 2 son Juan José Camorlinga Guerra, actual secretario de Acción Electoral del CDM y que fue propuesta directa del sector campesino, mientras que por otro lado, el exlíder de la CNOP, Roberto López Castro, quien se manifestó en contra de las formas con que el partido manejó el proceso de relevo.

Gerardo Carrillo de la Cruz.