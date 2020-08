Pintan su raya con Trump

Pese a los intentos de Donald Trump por rockear en su campaña por la reelección como Presidente de Estados Unidos, el grupo Queen pinta su raya y reitera que eso no será posible con su música.

De acuerdo con un portavoz, la banda pidió al mandatario que deje de ocupar su tema "We Will Rock You" en su cuenta de Triller, la nueva aplicación que busca sustituir a TikTok.

SE OPONEN

"Es una batalla cuesta arriba, la banda ha cuestionado repetidamente la campaña de Trump. Queen continúa oponiéndose y tratando de bloquear el uso de sus canciones", aseguró el vocero a la cadena BBC.

La mítica canción fue usada también en un video de campaña de Trump lanzada en octubre del año pasado, aunque se eliminó después de la queja del guitarrista Brian May y compañía.

En 2016, Queen pidió al magnate no usar su música, cuando como candidato se presentó en la Convención Nacional Republicana con "We Are the Champions".

MARCAN SU DISTANCIA

Más de 20 prestigiosos artistas han marcado su distancia con el jefe del Ejecutivo al enviarle avisos de cese y desista, previo a tomar acciones legales.

Entre 2015 y 2020, Trump recibió reclamos y amenazas por el uso en campañas y actos oficiales de temas como "Purple Rain", de Prince; "Sweet Child O´ Mine", de Guns N´ Roses; "Happy" de Pharrell Williams y "September" de Earth, Wind & Fire.

Durante su actual campaña, la familia de Tom Petty le pidió no volver a usar "I Won´t Back Down", pues el tema sonó en un mitin en Oklahoma.

TODOS SE NIEGAN

Adele, Rihanna, Neil Young, Steven Tyler (Aerosmith), Panic! At The Disco y hasta la familia de Luciano Pavarotti le han negado usar sus creaciones.

Incluso Elton John, quien dijo que Trump fue amable cuando ambos se conocieron, no le autorizó el uso de "Rocket Man" y "Tiny Dancer", que reprodujeron en sus concentraciones.

The Rolling Stones amenazaron con demandar al mandatario, pues en su campaña no ha dejado de escucharse "You Can´t Always Get What You Want".