Pinta su raya

Oscar Isaac, quien interpretó a Poe Dameron en la saga Star Wars, quiere concentrarse en filmes de arte, que lo satisfagan más.

"No es lo que me propuse hacer (enormes películas). Lo que me propuse fueron filmes artesanales y trabajar con gente que me inspire", dijo el actor de origen guatemalteco en un panel para el sitio Deadline.

Durante la reunión, le preguntaron a la estrella si se puede dar por hecho que no volverá a Star Wars.

"Probablemente, pero quién sabe. Quizá si quiero comprar otra casa o algo", mencionó Issac con honestidad.

Generalmente es reacio a aceptar superproducciones, pero ha aparecido, además de en Star Wars, en X-Men: Apocalipsis y lo hará en la adaptación del libro de culto de ciencia ficción, "Dune".