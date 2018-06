Pinta un Cristiano Ronaldo gigante

Desde hace dos semanas un retrato gigante con el rostro de Cristiano Ronaldo está instalado en un muro de la ciudad de Saransk, motivo de atención para los curiosos y aficionados al futbol, horas antes de la visita del astro portugués al Mordovia Arena.

La pared está a unos 500 metros del estadio donde el lunes Portugal va a jugar contra Irán. El dibujo lleva 15 días pintado. Pero ha sido ahora cuando algunas personas acuden expresamente a esa zona, solitaria, anclada entre una bifurcación de autovía, a captar la imagen y posar delante de la cara del jugador.



Julia Antipova, una joven nativa de Saransk, de 24 años, es la autora de la pintura, parte de una iniciativa de un grupo de artistas que decidieron dibujar el rostro de uno de los protagonistas del Mundial en cada ciudad sede. No sabe Julia si se ha cumplido del todo esa idea.



Ella eligió a Cristiano.



"Porque es una estrella seguro y va a venir aquí", dijo esta vecina de la ciudad, capital de la República de Mordovia.



Julia no daba la sensación de ser aficionada al fútbol ni de tener interés por el Mundial. Pero sí por el arte. De hecho, trabaja cada día como diseñadora gráfica y recopila trabajos para componer una obra que exponer algún día.



La autora rusa explicó que tardó solo "dos días en hacer el retrato. Fue un poco incómodo hacerlo porque había mal tiempo, llovía y hacía viento. Eso dificultó poder hacerlo. Hacía frío. Por eso costó más".



Julia pintó el dibujo de cerca de dos metros y medio de alto, con la cara de Cristiano Ronaldo "mitad con brocha y mitad con pulverizador".



Ahora está sorprendida. Aprovecha Julia las redes sociales para difundir sus dibujos y darse algo a conocer aunque "dibuja por gusto y motivación. No esperaba tanta repercusión ni que tanta gente se parara a verlo", dijo.