Pink Floyd lanza box set con 13 horas de material inédito

Ciudad de México.- La banda de rock británica Pink Floyd trabaja en la producción de The Later Years, un compilatorio de más de 13 horas que incluirá material audiovisual inédito, el cual estará disponible a partir del 29 de noviembre.

El box set reunirá la última etapa discográfica de la banda, por lo que no estará presente Roger Waters, sólo el material creado por los músicos David Gilmour, Nick Mason y Richard Wright.

En dicho periodo, Pink Floyd se consolidó como una de las agrupaciones más grandes del mundo con A momentary lapse of reason, además de publicar también The division bell, The endless river y los discos en vivo Delicate sound of thunder y Pulse.

The Later Years, una colección de 18 discos (5 CD, 6 Blu-Rays, 5 DVD y 2 singles de 7"), es "una necesidad para todos los fanáticos", describe la banda en su página oficial.

Los fans disfrutarán además de horas de material audiovisual extra, como el concierto de Venecia de 1989, videos musicales, documentales de las giras y, por primera vez, estará disponible la película completa (52 minutos) de The Endless River, de Ian Emes, con las animaciones para One of These Days, Speak To Me, Time y On the Run.

De acuerdo con Warner Music, se editará también una versión reducida con una selección de su contenido en formato LP y CD.