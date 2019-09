Piloto Regina Sirvent inspirada en Dani Suárez y aconsejada por Hamilton

Ciudad de México.- La piloto mexicana Regina Sirvent reconoció que le inspira lo que hace su compañero de profesión Daniel Suárez, y también fue aconsejada por el multicampeón de Fórmula 1, el británico Lewis Hamilton, en busca de concretar sus sueños dentro del automovilismo.

Suárez destacó en la NASCAR México y ahora luce en la NASCAR Cup Series de Estados Unidos, mientras que Hamilton es cinco veces monarca del "Gran Circo" en la máxima categoría del deporte motor y de igual forma es un ejemplo para la mexicana, de apenas 15 años de edad.

"Dentro de NASCAR mi inspiración es Daniel Suárez, me inspira mucho, me gusta seguir sus huellas son impresionantes. He tenido la fortuna de estar con Daniel Suárez y también con Hamilton y algo que me inspiró mucho que me dijo Hamilton fue ´confía en ti mismo´ y con eso podemos dar un salto muy grande", indicó.

En declaraciones para Notimex, Sirvent, quien corre en este 2019 con el equipo SRT Dynamic dentro de la categoría Mikel´s Trucks en la NASCAR México Series, confía lograr un podio este domingo en la carrera a celebrarse en San Luis Potosí, en lo que ha sido una campaña de aprendizaje.

"Es una temporada de mucho aprendizaje, se empiezan a ver los cambios, un crecimiento como piloto, peleando segundos lugares en Guadalajara, cuarto en Aguascalientes y esperamos un podio en la carrera en casa en San Luis Potosí", indicó Sirvent, quien sueña con algún día correr en la NASCAR Estados Unidos.

Como única mujer en el máximo serial mexicano de óvalo, enfatizó que el automovilismo no es para hombres ni para mujeres, es para pilotos, "yo lo soy y vamos a seguir echándole galleta".

Regina, quien corre con la camioneta número 10, envió un consejo a todas aquellas féminas que desean incursionar no sólo en el automovilismo.

"No sólo las mujeres que quieran entrar al automovilismo sino en cualquier deporte les aconsejo que se quiten el miedo, porque el miedo les va a poner muchísimos límites, pero si se lo quitan van a lograr muchas cosas", acotó Regina.