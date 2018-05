Piloto de Fórmula 1 denuncia a una mujer por extorsión

Kimi Räikkönen el piloto finlandés que se alzó con el triunfo en los mundiales de Fórmula 1 de 2007 con Ferrari, ha presentado una denuncia contra una mujer canadiense por extorsión, según publica el medio canadiense La Presse.

Esta acción llega después de dos años en los que el corredor ha sido extorsionado a través de las redes sociales por esta persona, de quien se desconoce el nombre pero sí se sabe que su edad ronda los veinte años.

Los hechos se remontan al Gran Premio de Canadá de 2016. Según la canadiense, que entonces trabajaba en el bar Velvel Speakeasy de Montreal, Räikkönen le habría acosado sexualmente, tocándole un pecho durante una fiesta celebrada allí después de la carrera. y ha utilizado las redes sociales para pedir al piloto una cantidad de siete cifras a cambio de no hacer público el asunto.

La mujer describió los hechos en un blog en octubre de 2016. El pasado mes de febrero volvió a recordar el incidente y explicó el motivo por el que no nombra a su presunto atacante: "No mencioné tu nombre en mi blog, pensé que un nombre como el tuyo alertaría a los medios. No quería causar ningún problema", dijo en esta nueva publicación.

La reacción del piloto que vuelve a correr para Ferrari no se ha hecho esperar. Primero contrató a una firma de detectives privados para investigar el caso y el pasado lunes presentó, a través de sus representantes legales, una denuncia formal ante la policía de Montreal. También a través de su abogado Räikkönen ha negado categóricamente los hechos y ha afirmado que no tiene nada que ver con ellos. "Nuestro cliente lo niega todo y considera ilegal lo que ha hecho esta mujer", afirma el letrado encargado de su defensa.

Por su parte la defensa de la ahora denunciada ha manifestado que "las alegaciones de esta naturaleza nos sorprenden y nos molesta que ésta sea la respuesta. Lo que buscábamos era una oportunidad de sentarnos y de llegar a un acuerdo sobre lo que le pasó a mi cliente.

El diario canadiense manifiestan que por el momento la policía no va a realizar ninguna declaración, al menos hasta que escuche el testimonio de la mujer para poder continuar con la denuncia sobre lo que el piloto califica de chantaje.

Räikkönen ha arrancado la temporada de Fórmula 1 haciendo tres podios en seis carreras y abandonando en dos ocasiones.