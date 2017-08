Pierde tierra productividad por la sequía

Matamoros, Tam.

En la misma medida que pasan las semanas y la sequía se hace más intensa, el sector agropecuario sigue padeciendo porque no se cuenta con los medios para satisfacer las necesidades propias de la agricultura y del ganado, aunque los productores todavía tienen esperanzas de la situación cambie para septiembre, considerado estadísticamente como el mes más lluvioso en esta parte del país.

Tan es así, que pese a tener toda la disposición y haber hecho algunos trabajos en las parcelas, los agricultores ven con pesimismo el futuro a mediano plazo, porque la ausencia de lluvias está provocando que la tierra se erosione con mayor rapidez y esto causa menor rendimiento en sus cultivos.

Así lo dijo ayer Rodolfo Longoria Longoria, quien dijo que este fenómeno se observa con mayor claridad en los predios que se ubican por la carretera a la playa, en donde la agricultura está supeditada a que llueva, ya que toda esa superficie es de temporal y la baja en la producción de sorgo es más notoria cada año.

Dijo no tener estadísticas, “pero en la medida que pasa el tiempo, vemos que las tierras ejidales se van convirtiendo en fraccionamientos o quintas recreativas porque el agricultor ve que la actividad a la que se ha dedicado toda su vida ya no es rentable, y esto se agudiza más en los tiempos de seca, como ahora, que tenemos meses en que no nos llueve”.

La sequía, dijo, “también está afectando al ganado, por lo que quienes tenían animales ya se están deshaciendo de estos porque no hay pastizales, agua ni recursos para brindarles agua y alimento, pero todavía hay esperanzas que nos pueda llover a finales de este mes o en septiembre”.

