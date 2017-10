Pierden la fe en el gobierno

Matamoros, Tam.

Sin la esperanza de que les cumplan la promesa de recibir el apoyo complementario de la cosecha de sorgo y maíz del ciclo pasado, los agricultores del sector social de Matamoros entienden que para el próximo “tendremos que rascarnos con nuestras propias uñas porque ya no creemos en el gobierno”, afirmó Iván Garza Chávez.

Entrevistado ayer por la mañana, el presidente del Comité Municipal Campesino confirma que hasta ahora, ningún productor ha recibido el recurso prometido por el gobierno federal a través de la Secretaría de Agricultura y Aserca.

De la misma forma, dice que al menos su dirigencia no tiene proyectado realizar alguna manifestación de inconformidad, tal y como lo están pidiendo en otros municipios, “porque de nada sirve presionar y amenazar, no ganamos nada, ya estamos acostumbrados a las promesas y por lo mismo, no les creemos ya a los funcionarios”.

Se le pregunta qué harán para poder costear los trabajos que restan en las parcelas, para la compra de combustible y semilla para el próximo ciclo.

“Como siempre, tendremos que rascarnos con nuestras propias uñas, así ha sido siempre y como quiera hemos sacado adelante los ciclos agrícolas, pero es cierto que tendríamos mejores rendimientos si se tuvieran los recursos suficientes para poder realizar los trabajos sin preocupaciones, para comprar fertilizantes e insecticidas, todo lo que se necesita para garantizar el buen desarrollo de los cultivos”.

Garza Chávez dijo que al menos en lo que respecta al sector social, “volveremos a lo mismo de siempre, a que los compañeros tengan que empeñar la boleta del Proagro, a pedir dinero prestado a las casas comercializadoras de granos, pero no sabemos hacer otra cosa que trabajar la tierra y a esto nos vamos a seguir dedicando”.

Los trabajos de siempre inician en enero próximo y para entonces deberán comenzar a buscar la forma de comprar los bultos de semilla de sorgo y maíz, además del gasto que representan los combustibles.

