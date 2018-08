Pierden trabajo por ´tuit´

Ciudad de México

Las redes sociales se han convertido en un arma muy poderosa, más de lo que crees; y en ellas nada pasa desapercibido. Si se te ocurre hacer una broma de mal gusto, subir una foto inapropiada, hablar mal de tu trabajo o si se te va una falta de ortografía, ya es motivo suficiente para que comience a arder Troya. Cuando "metes la pata" en este mundo de las redes sociales, nunca falta quien te exhiba antes de que borres la evidencia de tu error.

De pronto, tu equivocación se hace viral y puede traerte peores consecuencias de las que imaginas. Uno de los casos más recientes es el de James Gunn (director de "Guardianes de la Galaxia"), que perdió su empleo en una famosa producción de Disney, debido a unos tuits muy desafortunados. Aquí nuestro conteo.

PEDOFILIA

1. James Gunn. Este director de cine fue despedido de "Guardianes de la Galaxia 3", por unos viejos tuits en los que bromeaba sobre la pedofilia y las violaciones. Gunn era conocido por su humor ácido en las redes sociales, y tras enterarse de la existencia de esas publicaciones, Disney decidió terminar su relación laboral.

En el muro de Gunn había frases como ésta, de hace 10 años: "me encanta cuando los niños pequeños me tocan en mis partes"; o ésta de hace 9 años: "lo mejor de ser violado es cuando dejan de violarte y te dices: 'Oh, qué bien se siente, ya no me están violando'".

Esto le costó el trabajo y antes de despedirse de Twitter escribió: "Mis palabras de hace casi una década fueron, en su momento, un fallido y desafortunado intento de ser provocador. Lo he lamentado durante muchos años desde entonces, no solamente por ser estúpidos, sino también sin gracia, salvajemente insensibles y ciertamente no provocativos de la forma que esperaba, pero también porque no reflejar la persona que soy hoy y he sido desde hace un tiempo".

LE GANA EL CORAJE

2. Aleks Syntek. A inicios de año el músico mexicano se convirtió en tendencia. Un usuario comentó que su música era para "Godínez" y Syntek no pudo con el coraje y respondió así: "¿Con qué música crees que alguien se envalentonaría para ir a secuestrarte o violar a una persona: Emmanuel, Syntek o Farruco o Bad bunny? El problema de la música de ahora es que es de delincuentes".

Pero el desahogo trajo consecuencias. Unicef México consideró que los comentarios del cantante no eran consistentes con el respeto a los derechos humanos y decidió que Syntek ya no sería Embajador de la Buena Voluntad.

El músico también ha generado polémica por su opinión sobre el reguetón.

RACISTA

3. Roseanne Barr. En mayo pasado, la comediante estadounidense sorprendió Twitter al publicar este mensaje: "los Hermanos Musulmanes y el Planeta de los Simios tuvieron un bebé: vj".

VJ son las iniciales de Valerie Jarrett, una mujer afroestadounidense que fue asistente del ex presidente Barack Obama. El tuit de Barr era respuesta a un usuario que acusaba a Jarrett de ayudar a ocultar el espionaje durante el Gobierno de Obama.

Tras la publicación de este tuit, la cadena ABC anunció la cancelación de su serie Roseanne.

INVITA A "TRAFICAR"

4. Kate del Castillo. En el 2012, la actriz mexicana estaba frente a su computadora y comenzó a escribir... El resultado fue una extensa carta que publicó en Twitter en la que hablaba de política, del Gobierno y la Iglesia. Pero al final, mandaba un mensaje al narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, a quien invitaba a "traficar" con el bien.

Esta publicación la colocó en el ojo del huracán y le llovieron críticas al por mayor. Luego tuvo contacto personal con uno de los hombres más buscados en México y Estados Unidos con el fin de llevar su vida a la pantalla. Cuando se destapó el escándalo, no solo el proyecto se vino abajo, sino que perdió la paz y comenzó a ser investigada por la PGR. A pesar de que ya se dictó la "no acción legal en su contra", ella no quiere volver a México hasta que tenga la certeza de que no será detenida.

ACABA CON SU CARRERA

5. Nicole Crowther. El caso de esta chica es realmente extraordinario... Ella fue contratada como extra en la serie musical "Glee", pero al parecer estaba tan emocionada, que reveló uno de los detalles mejor guardados de la trama: la identidad del rey y la reina de graduación.

Crowther escribió: "K es PQ y Ka es PK" lo que hizo especular sobre si Kurt sería la reina del baile y el Dave Karofsky, el rey del baile, en la trama gay de la serie. Este spoiler acabó con las expectativas de los fans de la serie y obviamente terminó con la carrera de esta chica.