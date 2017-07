Pierde Estado Islámico 'califato' de Mosul

Las fuerzas iraquíes tomaron hoy el control de lo que quedaba de la mezquita de Al Nuri, ubicada en en la ciudad de Mosul, la cual los yihadistas destruyeron el pasado 21 de junio, ante el avance de las tropas gubernamentales sobre el último reducto del EI en la que fue su capital en Irak.

Un comandante de las Fuerzas Antiterroristas, el general Abdelgani al Asadi, dijo que hay decenas de cargas explosivas plantadas por el EI en el perímetro de la mezquita, que actualmente está rodeada y en cuyo interior ya no quedan yihadistas.



Asimismo, informó de que 55 extremistas murieron en los combates de hoy, mientras que siete miembros de las fuerzas iraquíes resultaron heridos.



La liberación de la mezquita supone una pérdida simbólica para el EI, pues en ella su líder, Abu Bakr al Bagdadi, se autoproclamó califa el 4 de julio de 2014, y coincidió con el primer viernes del mes sagrado de ramadán de ese año.



"La destrucción de la mezquita de Al Nuri y su torre, y su restitución hoy al seno de la patria es un anuncio del fin del pseudoestado de Dáesh (acrónimo en árabe del Estado Islámico)", aseguró hoy el primer ministro iraquí, Haidar Al Abadi.



Asimismo, el primer ministro iraquí, que también ostenta la jefatura de las Fuerzas Armadas de su país, señaló en Twitter que continuarán combatiendo a los extremistas hasta que todos sean apresados o muertos.



Al Abadi lleva unos días reuniéndose con los principales líderes militares con el fin de ultimar los detalles de la fase final de la ofensiva, lanzada el pasado 19 de junio en el casco antiguo para anunciar pronto la caída de Mosul.



Aún así, todavía falta por reconquistar una parte del barrio de Al Shefaa, también en el oeste de Mosul, donde hoy las tropas tomaron un hospital, dos facultades y un orfanato, según un comunicado de las fuerzas conjuntas iraquíes.



Mientras, el grupo terrorista continúa atacando en otros puntos de Irak: dos miembros de las fuerzas gubernamentales murieron hoy en enfrentamientos con los extremistas en la localidad de Al Januka, ubicada a 110 kilómetros al norte de Tikrit, capital de Saladino, provincia donde ayer el EI lanzó otro ataque contra efectivos iraquíes.



A unos 460 kilómetros al oeste de Mosul, las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicias kurdas, están cada vez más cerca de asediar la ciudad siria de Al Raqa, considerada la capital del califato del EI.



"Todavía no hemos impuesto un asedio total, queda un kilómetro por el frente sur, pero esperamos hacer un anuncio al respecto en las próximas horas", dijo el portavoz de las FSD, Talal Salu, sin dar más detalles.



No obstante, el Observatorio Sirio de Derechos Humanos aseguró que las FSD habían rodeado completamente Al Raqa, tras avanzar por la zona de Kasara al Farach, en la orilla sur del río Éufrates a su paso por la localidad, que se ubica en la ribera norte.



Las FSD, apoyada por los aviones de la coalición internacional y efectivos de las fuerzas especiales estadounidenses, comenzó el pasado 6 de junio el asalto a la urbe.



Mientras, en el interior de la ciudad, hay avances frente a los extremistas pero el progreso es lento para evitar bajas civiles, indicó el portavoz de la Brigada del Norte Democrático de las FSD, Ahmad al Omar.



"Hemos alcanzado la zona de seguridad del Dáesh en el centro de Al Raqa. Hemos tomado el Hospital Nacional, que está junto a la sede de la antigua comisaría de Policía. Entre ellos y nosotros solo hay una calle de separación", precisó Al Omar.