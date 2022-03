Pierde víctima en Querétaro un ojo; no hay muertos

Cuatro siguen con código amarillo y uno sigue grave.

"Es increíble que no estén muertos, se ven inertes los cuerpos, pero mi responsabilidad es decir la verdad. Hay 26 personas que ingresaron al hospital, 19 fueron dadas de alta, cuatro están con código amarillo, que quiere decir que no corre peligro su vida, uno de ellos perdió el ojo y uno más sigue grave", detalló al programa Despierta.

Reiteró que no está ocultando personas fallecidas y pidió paciencia para comenzar con las aprehensiones de los culpables de la riña en el Estadio Corregidora, que paralizó al futbol nacional.

"Cuando me dicen que estamos escondiendo muertos, pues ¿cómo podemos hacer? ¿Qué ganaría? Al contrario, esto me llena de indignación y rabia, lo dije, va en serio, vamos por estos inadaptados que no solo lastimaron a Querétaro sino al País", expuso.

"Ténganme confianza, vamos a dar con ellos, las investigaciones van en serio, la Fiscalía de Querétaro es muy seria y profesional, les pido paciencia, les pido unos cuantos días para poder dar resultados, los tenemos identificados y esto es cuestión de unos días".