Pierde unos kilos

En mayo pasado el cantante sufrió una obstrucción urinaria provocada por arenilla en los riñones y por indicación de su médico tuvo que cambiar sus hábitos alimenticios.

El resultado ha sido positivo para "El Coque" no sólo porque ayuda a su salud, sino porque estima haber perdido algunos kilos.

BAJA SIETE KILOS

"Esos siete kilos que fácil ya perdí sabes dónde los siento ¡en la cara! Yo parezco girasol (del rostro) porque puedo estar flaco, pero soy cachetón, cachetón. Se me nota más en los cachetes y la ropa. Me siento más ligero".

Comentó que la arenilla en los riñones fue provocada por el exceso de proteínas.

A sus 61 años de edad, aunque se siente de 15, dijo que tiene que cuidarse.

"Ya no puedo tomar licuados de chocolate que me encantan y algunas cosas que me hacen daño como el cigarro, café, picante. Siempre me ha gustado echarme mis tragos, pero no puedo abusar, puedo tomar unas dos copas y le paro".

A LA TV

Jorge Muñiz fue invitado a ponerse en los zapatos del famoso "Sergio El Bailador", éxito del grupo Bronco, para el capítulo del jueves 29 de julio de la nueva temporada de Esta Historia Me Suena Vol. 4 de Televisa, que inició el 26 de junio a las 18:30 horas.

Recordó que las grabaciones fueron en mayo y aunque le encantó interpretar dos papeles, el de Sergio y el de un sacerdote, físicamente la pasó mal porque se presentó a sus llamados conectado a una sonda.

Tras el festejo de su cumpleaños el 1 de mayo, contó, por la madrugada se sintió muy mal y fue trasladado al hospital.

"Traía la obstrucción urinaria y me pusieron una sonda. Me eché las grabaciones de toda la semana conectado como perro, ya sabes de dónde", comentó sonriendo.

NADA FÁCIL

"Cada vez que eran las escenas de baile sentía que me jalaban las orejas. En uno de esos días de grabación me llevaron al hospital porque empecé a sangrar".

Llegó a considerar suspender su llamado de Esta Historia Me Suena porque un día antes se sintió muy mal, pero lo descartó en consideración a las más de 100 personas que participaron en su capítulo.

"Sergio siempre tenía que estar crudo, desvelado, con cara de enfiestado, así que me quedó muy bien porque yo andaba todo pálido".