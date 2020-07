Pierde todo en un incendio

Cd. Victoria, Tam.- Una humilde vivienda enclavada en las faldas de la Sierra Madre Oriental, la cual servía como morada para un hombre de 76 años, se vio envuelta en medio de las llamas siendo consumida casi en su totalidad, por lo que familiares de la víctima hicieron un llamado para solicitar donaciones como ropa, muebles y alimentos que le serán entregados el venerable anciano.

"Queremos hacerle un llamado a la sociedad, o a las autoridades, a quien sea, que nos ayuden porque mi papá lo perdió todo... se quedó sin nada, y ahora no sabemos qué hacer... queremos que le ayuden", dijo la señora Ofelia Vázquez al dar a conocer que el siniestro ocurrió la medianoche del viernes-sábado. Debido a que la choza se hallaba en una zona de difícil acceso no fue posible contar con la presencia de los bomberos.

El afectado responde al nombre de Agustín Vázquez Chávez y vive en la calle Esmeralda de la colonia ampliación La Esperanza, en el sector sur-poniente de la capital del estado; su hija puso a disposición del público en general el número 834 307 3608 para recibir a través de este alguna donación que pueda ser de beneficio para el septuagenario.

"A lo mejor se quedó prendida una veladora o un corto, la verdad no sabemos como pudo haber ocurrido, lo que sí es que se quedó sin nada... nada le quedó y por eso le pedimos ayuda a la ciudadanía si tienen algo que les estorbe en su casa, algo que ya no usen o que no quieran que nos lo traigan y nosotros se lo llevamos a mi apá".

La colonia ampliación La Esperanza es un asentamiento que se ubica en la periferia de la ciudad la cual carece de servicios básicos como agua, drenaje o electricidad; en esta colonia viven alrededor de 40 familias de escasos recursos en viviendas humildes las cuales se hallan indefensas a las altas inclemencias de la temporada. Provisionalmente don Agustín Vázquez vivirá con su hija Ofelia y su familia, "su deseo es poder regresar a la brevedad a su casita ya que prefiere valerse por sí mismo, dice que no quiere ser una carga para nadie", recalcó.

Agustín Vázquez Chávez.