Pierde todo y así está agradecido

Guillermo Alonso dice sentirse agradecido, pese a que perdió todo su patrimonio al inundarse su vivienda.

El martes observó como el agua iba cubriendo poco a poco sus pertenencias en la colonia Las Torres.

"Fue una pesadilla, la verdad, pero estoy agradecido porque mis hijos están bien, mi esposa, mis padres que viven aquí cerca".

Además comenta en la empresa que trabaja decidieron no descontarle los días que ha faltado a trabajar y por si fuera poco, sus compañeros le están llevando ayuda.

"Sería un mal agradecido si le dijera que nadie me ayudó. En la empresa me mandaron un camión para desalojar la casa pero vamos a esperar a que baje el nivel de agua para no correr riesgos".

Dijo que tiene ya cuatro días sin trabajar y que en la maquiladora, le indicaron que de todas formas, tendrá su sueldo completo.

"Esto es de mucha ayuda para nosotros porque ahorita estamos en casa de mi suegra, pero al menos debo tener dinero para alimentos".