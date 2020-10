Pierde Tamaulipas 20 mil empleos

Matamoros, Tam.

Al pasar a la fase II los 43 municipios de Tamaulipas, se espera que se inicie con una recuperación económica del empleo, considerando que en el segundo trimestre del año dejo de circular alrededor de 500 millones de pesos en todo el estado, además de perderse 20 mil empleos en diferentes giros, comentó el secretario de Desarrollo Económico del Gobierno, Carlos García González.

El funcionario estatal recordó que fue en marzo, abril, mayo y junio fueron los meses más difíciles en generación de empleo, pero a partir de julio se vienen recuperando cinco mil plazas por mes, situación que pone a Tamaulipas con números negativos, sin embargo al pasar a una siguiente fase, se espera el poder recuperar parte de los perdido.

"El que hayamos pasado a una fase dos en todos los municipios, no quiere decir que ya no existe una contingencia, al contrario, tenemos que cuidarnos más para no regresar de fase, pero sobre para salir lo más pronto posible de esta pandemia", dijo.

"Tenemos que tomar en cuenta que son cuatro fases, nos faltan dos y tenemos que hacer todo lo posible para poder avanzar, pero para ello tenemos que seguir tomando las medidas necesarias en cada uno de los municipios", agregó.

Agregó que existe la confianza de poder recuperar parte de los perdido, considerando que a partir de agosto se inició a presentar una generación de empleo en algunos sectores económicos de Tamaulipas.

Manifestó que en el caso de Matamoros ya se podrá abrir la playa con una capacidad de alrededor de dos mil visitantes y solamente podrán ocupar una distancia de dos kilómetros de litoral, en donde se van a estar colocando filtros sanitarios para garantizar la salud delos visitantes.