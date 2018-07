Pierde peso y trabajo

Monterrey, N.L.

Hace cuatro años se puso el llamado "balón gástrico" que le ayudó a bajar en ese entonces 30 kilos de peso, pero esa pérdida de Roberto Tello no sólo fue en kilos, también en oportunidades de trabajo.

Conocido como "El Coreano", el actor que de sus 28 años de carrera, 24 estuvo arropado por el productor Emilio Larrosa, quien lo contrató como extra, asistente de dirección y actor, lamentó que en México se estereotipen a los actores, porque a él siempre lo han visto como el "gordo" de las historias.

LO ENCASILLARON

"En México tenemos la mala costumbre de encasillar a los actores en un género, si eres gordo, tienes que ser el gordo, si eres el guapo, siempre vas a ser el guapo.

Cuando yo hacía casting cuando ya no era tan gordo, me empecé a quedar sin trabajo", comentó el actor, quien en la serie La Piloto interpreta a Venancio.

Contó que de los 129 kilos que pesaba, llegó hasta los 99; actualmente, a sus 49 años de edad, ya subió de peso.

Ante la escasez de trabajo, señaló, inconscientemente empezó a subir de peso para volver a ser el gordo, pero se afectó su salud.

"Sufrí una descompensación porque durante las grabaciones me desmayé, traía la presión alta, además me duelen las rodillas, hay muchas cosas que me pasan que no están padres", comentó.