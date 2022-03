Pierde Morena otra diputada en el Congreso del Estado

Fue en conferencia de prensa en el Congreso de Tamaulipas dónde la diputada local anunció que a pesar de renunciar a la banca de Morena se mantiene como militante de este partido

"No estoy renunciando a la militancia del partido Morena, lo que estoy haciendo es renunciando a un grupo parlamentario que no representa los valores y principios de nuestro partido" expresó la diputada por Altamira

Ruiz Martínez mostró su desacuerdo con la dirigencia de la bancada del Congreso a cargo de Armando Zertuche a la cual acusa de dejar de lado a los verdaderos morenistas

Al asegurar que la figura de diputada independiente no existen, dijo que solo será diputada sin partido

"No me estoy retirando del partido sino de una bancada que está trabajando para intereses personales y no a los de la cuarta transformación" indicó.

Ruiz Martínez dijo que al interior de la bancada hay otros diputados y diputadas inconformes con la coordinación de Armando Zertuche Zuani, y podrían darse más salidas de la bancada de Morena.