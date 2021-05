Pierde melena, conserva fuerza

"Mi voz no cambia y Amanda Miguel en esencia es la misma, con pelo y sin pelo", afirmó la cantante .

Sin su clásica melena rizada y alborotada, Amanda Miguel aseguró que perdió pelo, pero no fuerza ni presencia en el escenario , por eso se dispone a cantar junto a Diego Verdaguer y su hija Ana Victoria en el concierto Siempre Juntos.

"Me quité un peso de encima. Nunca fue peluca, pero mi pelazo se fue dañando con las pinturas y arreglos para los shows y ya estaba cansada de tenerlo tan largo", compartió la intérprete de "Él Me Mintió".

La argentina de 64 años confesó que fue su hija quien le cortó la cabellera mientras pasaban la pandemia en su casa de Los Ángeles.

Aunque era un sello característico, dijo, la gente debe entender que su melena ya no era la misma. Ahora luce pelo corto y se dejó las canas.

"Agradezco que me acepten tal cual. Hay que entender que el tiempo pasa y hay cosas que uno debe aceptar", comentó. "Yo acepto mi edad, mi pelo, mis cambios, sigo siendo una mujer súper feliz con todo lo que tengo y Dios me ha regalado. Así que me liberé".

Hizo una encuesta y descubrió que el público no la quiere con peluca. Será su primer concierto con este nuevo look.

Amanda y Diego han demostrado que ni el Covid los separa. Ellos ofrecerán un concierto streaming a través de la plataforma E Ticket-Live el 8 de mayo desde Playa del Carmen.

CANTA A LAS MAMÁS

Por ser un show dedicado a las mamás, su hija Ana Victoria se unirá en unos temas con Amanda.

"Vamos a cantar juntas, será un momento muy especial que seguro cuando la gente vea esa unión va a sentir todo el amor y la magia que nos rodea", dijo Ana Victoria.

Casi todo el repertorio son temas que el público ha hecho suyos con el paso del tiempo.

Padre, madre e hija giraron con Siempre Juntos por dos años y lo llevaron a diferentes países. Ahora consideran el momento ideal para presentarlo en una plataforma desde México.

Diego aclaró que no hubo ni hay pleito entre él y Amanda; y si él estuvo viviendo en Miami y su esposa en Los Ángeles fue porque así se dieron las cosas durante la pandemia.

"Así fue pasando el día, la semana, el mes y cuando nos pusimos a pensar, la distancia sí cobró su cuota. Sí la extrañé y sí te cambia el sentido de la vida cuando no estás con tu pareja. Fue como irse a la guerra", declaró.