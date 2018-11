Pierde Markle popularidad

A un año del anuncio del compromiso entre el Príncipe Enrique de Inglaterra y su novia, la actriz estadounidense Meghan Markle, casi todos han sido benevolentes con la recién estrenada Duquesa de Sussex.



Pero esa benevolencia parece estar llegando a su fin. Cuando va a cumplirse un año de su imparable salto mediático, la prensa le ha perdido ese reverencial respeto de los comienzos a esta actriz convertida en miembro de la realeza.



Los tabloides británicos llevan semanas empezando a dar cuenta de la primera crisis que ha azotado a la Duquesa: la de la salida de una supuesta asistente de nombre Melissa que no habría aguantado las exigencias de Markle.



Según The Daily Mail, las exigencias de la Duquesa son altas, y el personal de palacio se ha visto sorprendido por lo que parece ser un alto nivel de profesionalidad.



De acuerdo con los cortesanos, ha cambiado algunas de las costumbres de palacio. Se levanta cada día a las cinco de la mañana para preparar su jornada a conciencia y les manda "seis y siete mensajes al día" para proponerles ideas.



Los periodistas que la siguieron en la gira real por Oceanía dicen que Markle escribe sus discursos. Algo que puede no parecer llamativo, pero que es muy poco habitual en la familia real británica, que cuenta con ayudantes que se dedican exclusivamente a ello.



Hace unas semanas, también se filtraba que su supuestamente idílica relación con Isabel II no lo sería tanto. En su primer viaje juntas (algo que la Reina no ha hecho ni siquiera con Catalina Middleton) a bordo del exclusivo tren real, la Reina se sintió molesta porque la pareja de su nieto no llevara sombrero.



Según los citados miembros de palacio, debería usar menos ropa de color negro, poco habitual entre los Windsor, y también vestir "menos como una estrella de Hollywood y más como un miembro de la familia real".



En alguien como ella, que tiene claro cómo quiere dejar su huella, parece poco probable que suceda.