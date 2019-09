Pierde lucha contra el cáncer

Ciudad de México

El actor Brian Turk, conocido por sus interpretaciones en "Carnivàle", "Beverly Hills, 90210" y "Mentes criminales", perdió la lucha contra el cáncer el viernes pasado.

El intérprete, que tenía 49 años de edad, fue diagnosticado hace un año de cáncer cerebral, pero recientemente su padecimiento se convirtió en terminal, según informó el fin de semana su representante.

SU PASO POR LA TELEVISIÓN

Brian Turk era un actor de reparto, nacido en Colorado, Estados Unidos, que inició su carrera en 1993 con un papel menor en la serie "Step by step" ("Paso a paso"). Posteriormente tuvo varias participaciones en series y películas como "Jurassic Park: The lost World", "Artificial Intelligence", "ER", "Buffy the vampire Slayer", "Boy meets world", "Two and a half men", "Crocodile Dundee in Los Angeles" y su secuela, y "American Pie 2" como Truecker, entre otras producciones.

Su papel más conocido es Gabriel, de la producción televisiva de HBO "Carnivàle", de 2003, la cual maneja como tema principal la Gran Depresión de 1929 ocurrida en Estados Unidos.

"Descansa tranquilo, gigante amable. Era un gran hombre. Mi corazón está roto. Si les encantó su trabajo en Carnivàle, únanse y ayuden a su familia", escribió en su cuenta de Twitter Daniel Knauf, creador del programa sobre un circo ambulante.

CASADO

Y CON HIJO

Al momento de su muerte, Turk estaba casado con Emily Wu y tenía un hijo de ocho años.

En nombre de Turk se lanzó una campaña de fondeo colectivo en GoFundMe para apoyar a la familia del intérprete. Hasta ahora, han sido recaudados 30 mil 140 dólares, de los 50 mil esperados.

Se están haciendo arreglos para el funeral del actor y se solicitan donaciones para ayudar a la familia