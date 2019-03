Pierde la batalla...

Los Ángeles, California

El actor estadounidense Luke Perry murió ayer, después de sufrir un derrame cerebral masivo el jueves pasado, informó su publicista.

Perry, ex estrella de la serie de televisión de la década de 1990 Beverly Hills, 90210, tenía 52 años, dijo Robinson en un comunicado.

En el boletín de prensa. la familia agradeció el apoyo y las oraciones para la estrella, desde el momento de su hospitalización.

JUNTO A SU FAMILIA

El actor Luke Perry, estrella de "Beverly Hills 90210", falleció en el Hospital St Joseph en Burbank, rodeado de sus hijos Jack y Sophie; su novia, Wendy Madison; su exesposa, Minnie Sharp; su madre, Ann Bennett; su padrastro, Steve Bennett y otros familiares cercanos, reveló el portal "TMZ".

El actor fue llevado a urgencia el miércoles por la mañana después de sufrir un derrame cerebral en su hogar en Sherman Oaks, California.

AGRADECEN APOYO

La familia aprecia el flujo de apoyo y las oraciones que se han extendido a Lucas de todo el mundo, y solicita respetuosamente la privacidad en este momento de gran luto. No se darán a conocer más detalles en este momento ".

El actor y productor nació en Mansfield, Ohio, el 11 de octubre de 1966 con el nombre Coy Luther Perry III. Al terminar la secundaria se mudó a Los Ángeles para perseguir su carrera de actuación debido a que no encontró las oportunidades en su lugar natal.

Comenzó su carrera en la actuación a principios de los años 80 y se convirtió en un nombre popular cuando se lanzó la serie de "Beverly Hills, 90210", aunque participó en otras producciones como "Another World", "Oz", "Jeremiah", "Windfall", "John from Cincinatti" y "Body of Proof", detalló "TMZ".

AMIGOS LO LAMENTAN

Ian Zering, quien interpretó a Steve Sanders en la serie de los noventa, recordó a su amigo con un emotivo mensaje en Instagram, donde aseguró que recordará por siempre los momentos que compartieron en los últimos 30 años.

Kathleen Robertson, quien encarnó a Clare Arnold en "Beverly Hills, 90210", recordó a Perry como una persona amable que le brindó su apoyo desde el primer día.

Emma Caulfield Ford, Susan Keats en la serie, publicó una serie de mensajes para recordar a su amigo y "ángel", quien la hizo sentir bienvenida en la serie.

Molly Ringwald, actriz que interpreta a la esposa del personaje de Luke en Riverdale, también compartió su pesar por la muerte de su compañero. "Mi corazón está roto. Te voy a extrañar muchísimo, Luke Perry".

La cuenta oficial de Riverdale también lamentó la pérdida de Luke Perry, quien era "un alma alegre y vibrante". Además informó en su perfil que la temporada tres estará dedicada a la estrella de televisión.

SALTO A LA FAMA

Luke Perry, saltó a la fama en los años 90 por su papel como el estudiante de secundaria "Dylan McKay" en la exitosa serie de Fox "Beverly Hills, 90210", de 1990 a 2000; Actualmente interpretaba a Fred Andrews en "Riverdale"