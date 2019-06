Pierde IP 40% por IEPS en frontera

Empresarios gasolineros aseguraron que tras la homologación de los precios de la gasolina en la franja fronteriza con los de Estados Unidos, se han registrado pérdidas económicas de hasta 40 por ciento.

Esto sucede en unas 60 estaciones de servicio ubicadas en las ciudades fronterizas.



"Sí tenemos una distorsión, ahora que se hizo el ajuste en el precio en la frontera, sobre todo en estaciones que están muy cercanas a la franja que comprende el precio que tiene el estímulo fiscal".



"De las estaciones que están cercanas a la frontera hay un 40 por ciento (de pérdida) y las ciudades fronterizas que ya tienen un estímulo, pero que tienen una diferencia con Estados Unidos, ellos traen alrededor de un 20 a 30 por ciento ", dijo Enrique Félix, Secretario de Organización Nacional de Expendedores de Petróleo (Onexpo).



El representante empresarial dijo que incluso en algunos puntos fronterizos hay una diferencia marcada respecto al precio de Estados Unidos.



"En todos los estados de Estados Unidos los precios son muy diferentes, por ejemplo, en Baja California no tenemos una diferencia muy marcada porque la gasolina en California, en Estados Unidos, es cara por un impuesto que tiene muy alto"



"Pero si te vienes a Arizona y Sonora, sí hay una diferencia, el precio por litro en Arizona anda en alrededor de 13 pesos para la gasolina regular, y el precio de la gasolina en Nogales, Sonora, que es la ciudad fronteriza, ya con el estímulo, anda en alrededor de los 16 pesos, traemos una diferencia de tres pesos", dijo Félix.



Añadió que el precio final de los combustibles también está determinado por los precios internacionales.



"Es una variable que no podemos controlar, por eso nosotros vemos que el plan de Hacienda fue muy importante para aplicar un estímulo a esas estaciones para no quedar en esa desventaja tan grande que hay con el mercado de Estados Unidos", aseguró.



"Antes era a la inversa, cuando había un precio controlado teníamos una ventaja con Estados Unidos; ya tenemos varios años afrontándolo"



La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) modificó en enero pasado el esquema de estímulos semanales al IEPS en gasolinas y diesel.



Además, se aplicó el mecanismo de estímulos adicionales al IEPS en la frontera norte de México, con el objetivo de alinear los precios con los de las ciudades de la frontera sur de Estados Unidos.