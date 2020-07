Pierde fuerza bandera de guerra de la Confederación

Alabama.- Viejo símbolo que enorgullece a algunos y enfurece a otros, la bandera de la Confederación está perdiendo su lugar de prominencia 155 años después de que los estados del sur de Estados Unidos fuesen derrotados en una guerra en la que buscaban perpetuar la esclavitud.

La legislatura de Mississippi, controlada por los republicanos, votó el domingo a favor de retirar ese emblema rebelde de la guerra civil de la bandera estatal, una medida que se venía gestando desde hacía años que se hizo realidad en un abrir y cerrar de ojos en medio de un debate nacional en torno a las desigualdades raciales, desatado por la muerte de George Floyd a manos de la policía de este estado. Mississippi era el último estado que tenía ese símbolo en su bandera.

La categoría NASCAR de automovilismo, un producto del sur muy popular en esa región, prohibió llevar esa bandera rebelde a sus carreras este mes y algunas localidades del sur retiraron monumentos y estatuas que homenajean la causa confederada.

Ya había habido una campaña similar hace cinco años, motivada por la matanza de nueve personas de raza negra en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur. Un supremacista blanco fue condenado por la matanza.

No se confunda: La bandera de la Confederación no ha desaparecido en el sur. Si no lo cree, vaya por una de las carreteras donde miembros de los Hijos de Veteranos Confederados erigieron gigantescas banderas de guerra o pase por el Dixie General Store, donde Bob Castello vive de la venta de camisetas, accesorios para autos y otros artículos alusivos a los rebeldes sureños en un condado de Alabama que lleva el nombre de un oficial confederado, el general Patrick Cleburne.

"Estamos vendiendo mucho en estos momentos", dijo Castello el lunes.

