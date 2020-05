Pierde contra tabloide

La Duquesa Meghan Markle perdió la primera batalla legal contra el medio Mail on Sunday, de Associated Newspapers, al que demandó por violación de privacidad tras publicar una carta privada con su padre, reportó Page Six.

Este viernes, el juez Mark Warby, del Tribunal Superior de Londres, dictaminó que las acusaciones de que el periódico causó la ruptura entre la esposa del Príncipe Enrique y su padre, Thomas Markle, debían retirarse momentáneamente del caso por ser irrelevantes.

Warby también rechazó los señalamientos de que el editor del periódico actuó de manera deshonesta al omitir ciertas partes de la carta para manipular a los lectores, así como el hecho de que el tabloide tuviera una agenda de publicación de historias ofensivas hacia la Duquesa.

Markle alegó en los documentos legales que la decisión de su padre y del medio de publicar la misiva que le envió tres meses después de que no pudiera acompañarla en su boda por un ataque al corazón había violado su privacidad, derechos de autor y derechos de protección de datos.

"No considero que las acusaciones expuestas sobre esa base vayan al ´corazón´ del caso, que en esencia se refiere a la publicación de cinco artículos que revelan las palabras y la información extraída de la carta escrita por la reclamante a su padre en agosto del 2018", dijo Warby, quien añadió que tomaba esa medida para hacer justicia entre ambas partes.

Añadió que las partes sustraídas de la demanda podrían regresar al caso en una etapa posterior si se ponían en una base legal adecuada.

Al salir la notificación de la demanda, el padre de Markle señaló a People de haber publicado información similar usando como fuente a cinco supuestos amigos de la Duquesa, quien dijo que nunca le había dicho a su círculo de amigos que filtraran el contenido de la carta a la revista.

Si el caso llega a juicio, es posible que esos presuntos amigos tengan que testificar bajo juramento respecto a los reclamos de la ex actriz; estas personas nunca fueron nombradas por People por su nombre; sólo se informó que aparentemente son del círculo más íntimo de la acusante: ex compañeros de Suits, un amigo de Los Ángeles, un antiguo colega y un confidente cercano.

Luego de que el juez emitiera su fallo, un portavoz del bufete de abogados de Markle, Schillings, dijo que los elementos centrales del caso seguían en pie.