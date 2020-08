Pierde chamba por sus estrías

Durante la emisión del programa “Netas divinas”, Esmeralda Pimentel participó como invitada y reveló que por enseñar sus estrías perdió varios trabajos.

Esmeralda compartió que en algún momento de su vida se sintió vulnerada debido a esta característica de su cuerpo: las estrías.

“Yo decidí mostrar mis estrías porque fue algo que siempre me enseñaron que era un motivo de vergüenza. Y que me generaba no solamente mucha pena, también mucho pudor”, dijo Esmeralda Pimentel.

Pero esta no fue la revelación más delicada, pues la actriz comentó que el poseer esta característica física tan humana le hizo perder empleos.

“El mundo del entretenimiento busca el cuerpo perfecto, la imagen perfecta. Fue como una forma de mostrar… ¡ya no más!”. Sus declaraciones provocaron revuelo en el programa.