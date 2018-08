Pierde batalla contra el cáncer

Monterrey, N.L.

Ed King falleció este miércoles en Nashville a sus 68 años, y por el momento se desconoce su causa de muerte, reportó la revista Rolling Stone.

El ex guitarrista de la banda Lynyrd Skynyrd había luchado contra el cáncer de pulmón, y recientemente fue hospitalizado por la enfermedad.

"Es con gran pesar que anunciamos el fallecimiento de Ed King, quien murió en su casa en Nashville, Tennessee, el 22 de agosto del 2018. Agradecemos a sus amigos y admiradores por su amor y apoyo a Ed durante su vida y carrera", dice un mensaje en el Facebook del músico.

DESDE LOS 70´S

King fue miembro fundador de la agrupación Strawberry Alarm Clock en los años sesenta, la cual fue conocida por su sencillo "Incense and Peppermints".

Se ofreció a unirse a Lynyrd Skynyrd en 1968 tras abrir para ellos en el bar Comic Book Club en Jacksonville, Florida, pero fue hasta 1972 cuando se firmó oficialmente con la banda al reemplazar temporalmente al bajista Leon Wilkeson, para luego pasar a ser su tercer guitarrista.

En 1975 abandonó la banda tras un enfrentamiento con el vocalista, Ronnie Van Zant, y habló del incidente en el documental If I Leave Here Tomorrow: a Film About Lynyrd Skynyrd.

King participó en los primeros tres álbumes del grupo: (Pronounced 'Leh-nerd Skin-nerd'), de 1973; Second Helping, de 1974; y Nuthin' Fancy, de 1975; es el coautor del sencillo "Sweet Home Alabama".

CONMOCIONADOS

El guitarrista Gary Rossington, miembro original de la banda, dijo que se sentía conmocionado y triste por la muerte de King.

"Ed era nuestro hermano y un gran compositor y guitarrista. Sé que se reunirá con el resto de los chicos en el cielo del Rock and Roll. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia", comentó en una declaración.