Pierde Barsa en su visita al Granada

Granada.- El Barcelona ya mira una crisis en el horizonte, esto tras perder este sábado 2-0 en su visita al Granada.



Los culés, que a media semana igualaron sin goles ante el Borussia Dortmund por la Champions League, de nueva cuenta dieron una cara gris, una que traerá más cuestionamientos para el técnico Ernesto Valverde.



El Barsa suma, tras cinco partidos de LaLiga, siete puntos y de momento se ubica en la séptima posición, pero con posibilidades de perder peldaños una vez termine la jornada.



Así como con el Dortmund, Leo Messi, que apenas salió de una lesión, estuvo en la banca para el arranque del juego y fue solicitado para el segundo tiempo, ya cuando su equipo perdía 1-0.



El primer tanto del Granada se dio apenas a los 63 segundos de juego y fue obra de Ramon Azeez, quien culminó un ataque del cuadro local combinado con una mala cobertura culé.



Para el complemento se dio el ingreso de la "Pulga" y Ansu Fati, la nueva joya blaugrana; sin embargo, el cambio para la visita no se dio y lo que sí llegó fue el segundo gol luego de una mano de Arturo Vidal en el área que corroboró el VAR. El penal lo cobró Vadillo para el 2-0 al 66'.



El resto del juego el local no arriesgó de más y dejó el control del balón al Barsa, que por más intentos que hizo no pudo descontar y aligerar un poco la carga de críticas que recibirá por este nuevo revés en la temporada.



La última victoria del Granada sobre el Barcelona fue el 14 de abril de 2014, cinco años y medio después el equipo vuelve a festejar un triunfo, uno que de momento lo tiene en lo más alto de la tabla.