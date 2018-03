Pierde el aliento por su esposo

Ciudad de México

Ricky Martin ¡perdió el aliento cuando conoció a su ahora esposo Jwan Yosef!

El cantante y actor concedió una entrevista a la publicación Gay Times en la que contó cómo se conocieron.

“Lo contacté por Instagram y hablamos durante seis meses. Simplemente nos estuvimos enviando mensajes, hablando sobre la vida y los problemas existenciales”, explicó.

FUE ROMÁNTICO

“No fue nada sexy, nada sexual. No es que me estuviera enviando fotos sexys y viceversa, lo juro”, afirmó.

El intérprete de “Vente Pa’ca” afirmó que supo desde el primer momento que se iba a casar con él.

“Perdí el aliento cuando lo vi. Seis meses esperando y fue muy romántico”, apuntó.

YA SON FAMILIA

Yosef, artista conceptual, y Martin han formado una familia, junto a los gemelos, Matteo y Valentino, de 9 años, que el cantante engendró a través de una gestación subrogada.

El puertorriqueño, quien recientemente interpretó al novio de Gianni Versace en la serie El Asesinato de Gianni Versace: American Crime Story, dijo que la producción le ha hecho recordar la forma en la que ocultó su homosexualidad.

“Me sometí a mi carrera por completo. No abrí las puertas a nuevas relaciones, y no estoy hablando de relaciones románticas, estoy hablando de cualquier relación, porque no quería que la gente me conociera demasiado.

“Ni siquiera me sentaba y mantenía una relación genial con productores increíbles o grandes directores de cine porque temía que si pasaban más de dos horas sentados conmigo conocerían mi naturaleza”, rememoró.

Para Martin es importante que las jóvenes audiencias conozcan la historia del diseñador.

“Lo que mató a Gianni Versace fue la homofobia. No es la forma en la que murió, es la forma en la que permitieron que pasara.