Pierde 23% de viajeros aeropuerto de Toluca

Ciudad de México.

El número de pasajeros que utilizan el Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT), aeródromo que el Gobierno busca integrar al sistema aeroportuario metropolitano para atender la saturación del AICM, cayó 23.3 por ciento por la salida de dos aerolíneas.

En el primer trimestre de este año, este aeropuerto transportó a 123 mil pasajeros, 23.3 por ciento menos que en igual lapso de 2018, cuando movilizó a 161 mil, según el reporte financiero de Aleática, empresa que tiene 49 por ciento de la participación en la compañía que administra este lugar.

Además, se registró una caída del 36.1 por ciento de operaciones comerciales al pasar de 2 mil 396 a apenas mil 531.

La reducción en el volumen de pasajeros comerciales transportados obedece a que únicamente continúan operando en el aeropuerto Interjet y VivaAerobus, expuso Aleática en su reporte trimestral de 2019.

La empresa recordó que entre abril y junio del año pasado, Volaris y TAR dejaron de tener operaciones regulares en este aeropuerto, lo que repercutió en una fuerte caída que se vio reflejada en el primer trimestre de este año.

La caída también puede ser por la celebración de la Semana Santa 2018 que se conmemoró en marzo y este año en abril, pero Aleática en su reporte asegura que el efecto fue la operación de menos aerolíneas.

Mientras unas abandonaron Toluca, otras, como VivaAerobus crecen. La aerolínea inició operaciones regulares en octubre de 2018 y en abril pasado aumentó de siete a 11 el número de vuelos que ofrece semanalmente en este aeropuerto.

Sin embargo, la salida de dos aerolíneas no ha sido compensada con mayores vuelos de esta empresa y finalmente obedece a lo poco atractivo que resulta operar en este aeropuerto para algunas aerolíneas, señaló Fernando Gómez Suárez, especialista en la industria de la aviación.

Describió que no hay que perder de vista que los pasajeros viajan en avión por rapidez y, ante la poca oferta en este aeropuerto, si pierden un vuelo, no hay forma de recuperarlo por la falta de más vuelos a lo largo del día, por lo que transportarse desde aquí no resulta atractivo y por ello viajan desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Aseguró que mientras este aeropuerto siga compitiendo con el AICM, estará condenado al fracaso, ya que no existen las condiciones para que haya más demanda y atraer nuevamente a las aerolíneas como lo pretende el Gobierno, por lo que sería necesario otorgar incentivos.