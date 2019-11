"Piénselo y si necesita llámeme": Trump le dice a López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la relación que tiene con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, es de respeto, y reveló que tras los hechos violentos y trágicos ocurridos tanto en Sinaloa como el asesinato de integrantes de la familia LeBarón en Sonora, le manifestó su apoyo y solidaridad, publicó Excélsior.

"Es más, hasta les puedo decir que me dijo ´piénselo y si necesita, llámeme´, entonces no le he llamado", reveló López Obrador durante su conferencia de prensa matutina de este viernes en Palacio Nacional.

Y pese a las declaraciones recientes del presidente norteamericano en el sentido de que el Gobierno de Estados Unidos podría clasificar como terroristas a los grupos criminales organizados de México, López Obrador lo consideró remoto.

"En el caso remoto de que se tomara una decisión que consideráramos afecte nuestra soberanía, pues entonces actuaríamos en el marco de las leyes internacionales, en el caso de que se tomará una decisión que consideráramos contraria al interés nacional, pero lo veo así, improbable".