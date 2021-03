Piensa Universo 2000 Jr., unirse a sus primos

El parecido físico y en la forma de luchar con su papá Universo 2000 es algo que llena de orgullo al heredero del Asesino del Ring.

"Cuando debuté en la Arena México fue un momento muy contrastante el ver al niño ya con la indumentaria del padre y cada vez que me dicen que tengo un parecido enorme con mi papá, sé que me falta mucho por aprender, pero es un gran halago", señaló.

Universo lamenta el parón que tuvieron las luchas, porque pausaron el buen momento que vivía.

"He ido en ascenso, cada año ha sido un poco más. El 2020 pintaba para ser un buen año, pero dadas las circunstancias se pausó un poco", finalizó.

Si me buscan me van a encontrar. Yo estoy abierto para cualquier rivalidad, no hay algún junior o personaje que haya tenido rivalidad con mi papá y si hay, pues estoy para servirle". Universo 2000 Jr. rudo